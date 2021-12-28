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Украинский авторынок: топ-10 самых продаваемых марок 2021 года (инфографика)

Украинский авторынок: топ-10 самых продаваемых марок 2021 года (инфографика)

Впервые с 2013 года в Украине продали более 100 тысяч новых автомобилей. Причем продажи росли с самого начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ассоциацию УкрАвтоПром.

В последний месяц 2021-го рынок вырос на 7 процентов в сравнении с прошлогодним декабрем. Всего за прошлый год продано 103,3 тысяч новых легковушек, что на 21% превышает показатель 2020-го.

При этом в 2021 году лишь в трех из двенадцати месяцев была продемонстрирована негативная динамика в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%) и октябрь (-6%).

Рост был показан в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24) ), ноябре (+22) и декабре (+7%).

По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала Toyota: 15 232 проданных машин (+14% к прошлому году).

Топ-10 самых продаваемых марок авто в Украине в 2021 году:

  • Toyota (15 232 шт., (+14% к 2020 году)
  • Renault (13 475 шт., -6%)
  • Kia (9138 шт., +50%)
  • Skoda (6172 шт., +22%)
  • Nissan (4815 шт., +26%)
  • Hyundai (4797 шт., +19%)
  • Chery (4653 шт., +136%)
  • Mitsubishi (4220 шт., +76%)
  • Volkswagen (4120 шт., +12%)
  • Suzuki (3769 шт., +27%)
По материалам РБК-Украина
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