Украинский авторынок: топ-10 самых продаваемых марок 2021 года (инфографика)

Впервые с 2013 года в Украине продали более 100 тысяч новых автомобилей. Причем продажи росли с самого начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ассоциацию УкрАвтоПром.
В последний месяц 2021-го рынок вырос на 7 процентов в сравнении с прошлогодним декабрем. Всего за прошлый год продано 103,3 тысяч новых легковушек, что на 21% превышает показатель 2020-го.
При этом в 2021 году лишь в трех из двенадцати месяцев была продемонстрирована негативная динамика в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%) и октябрь (-6%).
Рост был показан в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24) ), ноябре (+22) и декабре (+7%).
По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала Toyota: 15 232 проданных машин (+14% к прошлому году).
Топ-10 самых продаваемых марок авто в Украине в 2021 году:
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