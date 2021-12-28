В 2021 году инфляция в Турции взлетела до самого высокого уровня за 19 лет, обнажив всю глубину валютного кризиса, спровоцированного политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Reuters.
Потребительские цены выросли на 36,08%, превысив средний прогноз в 30,6%, при этом основные продукты и услуги, такие как транспорт, еда и напитки, на которые в 2021 году приходилось увеличивать долю доходов турецких домохозяйств, стали расти еще быстрее.
По данным Турецкого статистического института, только в декабре 2021 индекс потребительских цен сделал резкий скачок в сторону двузначного значения в 13,58%.
В прошлом году турецкая лира упала на 44% от своей стоимости, поскольку центральный банк Турции снизил процентные ставки под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который поставил ставки по кредиту и экспорт выше стабильности валюты.
Некоторые экономисты прогнозировали, что к весне инфляция может достичь 50%, если направление денежно-кредитной политики не будет немедленно изменено.
Прошлый год был худшим для лиры почти за два десятилетия, в то время как годовой индекс потребительских цен был самым высоким (37,0%) в сентябре 2002 года, за два месяца до прихода к власти партии Эрдогана.
Отметим, Эрдоган в прошлом году сменил руководство центрального банка. Банк снизил учетную ставку до 14% с 19% с сентября, в результате чего реальная доходность Турции оказалась крайне отрицательной, что напугало вкладчиков и инвесторов.
Последующий ускоряющийся рост цен и падение лиры также пошатнули бюджеты домашних хозяйств и компаний, нарушили планы поездок и заставили многих турок изо всех сил пытаться сократить расходы.
В прошлом месяце многие граждане стояли в очереди за субсидированным хлебом в Стамбуле, где, по словам муниципалитета, стоимость жизни выросла на 50% за год.
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