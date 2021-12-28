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Безвиз с США. Посол рассказала, каким критериям должна отвечать Украина

Безвиз с США. Посол рассказала, каким критериям должна отвечать Украина

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, каким критериям должна соответствовать страна, чтобы получить безвизовый режим. Среди них она отметила обмен информацией между странами.

Об этом Маркарова сказала в интервью “Радио Свобода”.

“Я когда ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизиться к безвизовому режиму”, – сказала дипломат.

Она добавила, что за время пребывания на посту посла Украины в США стали понятны критерии безвизового режима, которым должна соответствовать страна. По ее словам, это касается внутренних украинских вопросов. В частности, защиты границ, обмена информацией о потерянных или украденных паспортах.

Отдельным критерием Маркарова выделила процент отказов по туристическим визам и как часто украинцы по ним нелегально остаются в США.

“Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами”, – уточнила она.

Дипломат добавила, что по обмену информацией Украина и США подпишут документы, которые в будущем помогут решить этот вопрос.

По материалам РБК-Украина
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