В Украине подорожали биометрические паспорта

В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта. В Государственной миграционной службе объяснили, что это произошло из-за повышения стоимости их изготовления.
Об этом сообщает ГМСУ.
“С 1 января 2022 года государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов”, – уточнили в миграционной службе.
Отмечается, что в связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины как в форме ID-карты, так и бумажном виде.
Стоимость их изготовления составит:
Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:
Украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат их по старым ценам.
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