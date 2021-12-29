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Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине

Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине

В декабре 2021 года в Украине продолжился рост количества электромобилей. За последний месяц года их количество увеличилось на 860 единиц.

Об этом сообщает в Facebook эксперт транспортных инноваций Марина Китина.

По состноянию на 1 января 2022 года в Украине зарегистрировано 33 522 электромобиля. По сравнению с предыдущим месяцем, завершившимся на отметке 32 662 электромобиля, прирост составил 860 единиц. В статистике, полученной из Главного сервисного центра МВД, учтены как новые, так и подержанные машины, ввозимые официальными импортерами и частными лицами.

Таким образом за декабрь количесто электромобилей в Украине выросло на 2,6%. С таким темпом 2-3% ежемесячно рынок электромобилей в Украине рос практически весь 2021 год.

Среди регионов по количеству зарегистрированных автомобилей лидирует Киев и область – 7338 и 3833 машины соответственно.

На втором и третьем местах – Одесска и Харьковская области с показателем 3840 и 3247 электромобиля. Замыкают первую пятерку Днепропетровская и Львовская области: 2746 и 2239 электромобиля соответственно.


Инфографика с Facebook-страницы Марины Китиной

По материалам РБК-Украина
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