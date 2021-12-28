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Украинцам предлагают вклады в строительные фонды вместо инвестирования в квартиры

Украинцам предлагают вклады в строительные фонды вместо инвестирования в квартиры

В 2022 году отдельным вектором развития первичного рынка станет создание девелоперами новых инвестиционных фондов. Их суть заключается в том, что украинцы могут вложить имеющиеся средства в созданный девелопером фонд и получить прибыль в размере в среднем 10% годовых в валюте или около 20−25% в гривне.

Об этом рассказал сооснователь и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, для инвестора появляется отличная альтернатива в виде приобретения акций этих фондов. По сути, это прямое владение квадратными метрами.

«Теперь, чтобы получить прибыль, не будет необходимости покупать всю квартиру, а появляется возможность приобрести ценные бумаги, которые, по желанию, можно будет продать или по окончании того или иного проекта (его введения в эксплуатацию) получить прибыль наравне с застройщиком», — заметил Семенцов.

По сути, добавляет он, такие фонды заменят банковские депозиты.

Вложенные средства застройщик направит в реализацию своих проектов.

Другими словами, инвесторы не просто вкладывают средства в будущую квартиру, а станут важным источником финансирования деятельности компаний.

По материалам УБР
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