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Скорость 5G значительно упала за 2021 год: в каких городах мира лучший интернет

Скорость 5G значительно упала за 2021 год: в каких городах мира лучший интернет

Согласно отчету Ookla о Speedtest за третий квартал 2021 года, средняя скорость загрузки из глобальной сети 5G составляла 166,13 Мбит/с.

Это на 13% меньше по сравнению с 206,22 Мбит/с за тот же период прошлого года.

Скорость загрузки в сеть также сильно уменьшилась – до 21,08 Мбит/с, что на 39% меньше по сравнению с 29,52 Мбит/с за тот же период 2020 года.

Причина может быть в том, что динамическая регулировка радиоволн вызывает помехи. По оценкам, после 2022 года скорость 5G постепенно вернется – после корректировки спектра.

В топ-10 городов с самой высокой скоростью интернета входят:

  • Сеул, Южная Корея;
  • Осло, Норвегия;
  • Стокгольм, Швеция;
  • Абу-Даби, ОАЭ;
  • Эр-Рияд, Саудовская Аравия;
  • Доха, Катар;
  • Кувейт-сити;
  • София, Болгария;
  • Маскат, Оман;
  • Тайбэй, Китай.

Что касается уровня проникновения сетей 5G, то у США самый высокий показатель – 49,2%. На втором месте – Нидерланды с 45,1%, на третьем – Южная Корея с 43,8%.

20% интернет-населения по-прежнему используют сети 2G/3G. Во многих регионах и городах пока нет сети 5G. Индия занимает первое место в этом списке.

По материалам Сегодня
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