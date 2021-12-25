0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 48 0

Поздравляем с наступающим 2022 годом!

Поздравляем с наступающим 2022 годом!

Дорогие наши читатели!

Вот уже много лет у нас существует небольшая традиция – отдельным текстом поздравлять всех вас с наступающим Новым годом. Не изменяем традиции и в этом году!

Надеемся, что 2021 год стал для вас годом хороших начинаний, а все трудности, что возникали на пути, вы перешагнули.

Желаем в 2022 году новых, еще неизведанных горизонтов, множества удивительных и приятных открытий. Пускай в 2022 году в жизни каждого из вас появится все, чего не хватает для счастья. Будь то деньги, любовь, новые друзья, карьерные вершины.

Нам очень хочется, чтобы в новом году мир вокруг каждого из наших читателей становился дружелюбнее, стабильнее, дела – легче, прибыль – еще больше, а любовь – крепче.

Мы очень вас ценим и любим! Финансового благополучия и взаимопонимания. В этом мы обязательно будем вам помогать.

Рассчитывайте на Finance.ua!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.