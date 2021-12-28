Украинцев ждут новое повышение тарифов и рост цен - прогноз

В Украине в следующем году продолжат расти тарифы на коммуналку, не остановится также и повышение цен.
Неутешительный прогноз озвучила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эфире телеканала «Украина 24».
«Люди должны понимать, что если компенсация происходит за счет местных бюджетов, то это тоже их средства. Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру, по Киеву стоимость выросла на 20% и, к сожалению, это только на 20%. В каком смысле? В том, что это не финал — в следующем году мы можем получить и все 50%, и 100% – это будет просто неподъемной ношей для всех потребителей», — сказала она.
По ее словам, тариф на электроэнергию для бизнеса в январе будет на уровне 7 гривен за 1 кВт/ч, а по окончании отопительного сезона он вырастет до 10 гривен.
«Все бизнесы говорят, что не потянут, поскольку и газ дорогой — более 40 грн за 1 куб. м, — и электрическая энергия. Поэтому под угрозой у нас все теплицы, выращивающие овощи и часть ягод, фруктов… Будет подорожание всех товаров первого потребления», — рассказала эксперт.
Напомним, ранее в Украине повысили тарифы на распределение газа — новые расценки начнут действовать с 1 января.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Печерский суд наложил арест на имущество ПорошенкоВчера, 14:55 - 1727 26
Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)Вчера, 23:35 - 1529 17
Украинцев ждет новый налог: придется платить даже за подарки13 ч. назад - 37877 14
Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистии8 ч. назад - 4154 4
Что такое «эффект латте», и чем он полезен в сбереженияхВчера, 14:02 - 4859 4
Украинцев ждет новый налог: придется платить даже за подарки13 ч. назад - 37877 14
Стало известно, какие профессии утратят актуальность уже через несколько летВчера, 21:10 - 12927 2
Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистии8 ч. назад - 4154 4
В Dacia анонсировали новый кроссовер: когда он появится на рынке (фото)20 ч. назад - 2883
Обязательные кассовые аппараты для ФЛП: кто может не использовать с 1 января8 ч. назад - 2215 3
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 734 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1741 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2520 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2483
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 3143 4