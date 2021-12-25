0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Ford патентует в Европе название Escort

Ford патентует в Европе название Escort

Компания Ford подала в Европе патентные заявки на название Escort, а также на названия нескольких других своих классических автомобилей. Видимо, американский автогигант планирует выпустить новые модели под старыми названиями Capri, Cortina, Granada, Orion, и Escort.

В частности, заявки на названия Capri, Cortina, Granada, Orion, и Escort компания Ford подала в Европейское бюро по патентам и товарным знакам 21 декабря 2021 года. Соответствующие заявки американский автогигант также подал в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что Ford ранее использовал название своего классического автомобиля для современного электрического кроссовера. Речь, конечно, идет про кроссовер Mustang Mach-E. Его продажи оказались успешными. Покупателей привлекает и само название этого электромобиля.

На фоне успеха Mustang Mach-E компания Ford может использовать названия своих классических моделей для новых электромобилей. Однако, такие названия могут получить и новые обычные автомобили с ДВС. Тем не менее, в Европе этот американский автогигант планирует к 2030 году продавать только электромобили.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.