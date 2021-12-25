Ford патентует в Европе название Escort

Компания Ford подала в Европе патентные заявки на название Escort, а также на названия нескольких других своих классических автомобилей. Видимо, американский автогигант планирует выпустить новые модели под старыми названиями Capri, Cortina, Granada, Orion, и Escort.

В частности, заявки на названия Capri, Cortina, Granada, Orion, и Escort компания Ford подала в Европейское бюро по патентам и товарным знакам 21 декабря 2021 года. Соответствующие заявки американский автогигант также подал в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что Ford ранее использовал название своего классического автомобиля для современного электрического кроссовера. Речь, конечно, идет про кроссовер Mustang Mach-E. Его продажи оказались успешными. Покупателей привлекает и само название этого электромобиля.

На фоне успеха Mustang Mach-E компания Ford может использовать названия своих классических моделей для новых электромобилей. Однако, такие названия могут получить и новые обычные автомобили с ДВС. Тем не менее, в Европе этот американский автогигант планирует к 2030 году продавать только электромобили.