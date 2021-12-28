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Изменение климата ударит по экономике пяти областей Украины — Всемирный банк

Изменение климата ударит по экономике пяти областей Украины — Всемирный банк

Харьковская, Кировоградская, Львовская, Луганская и Житомирская области понесут наибольшие потери из-за глобального потепления, сообщает Green Deal.

Всемирный банк по инициативе Минэкологии провел исследования о влиянии изменения климата на ключевые секторы экономики Украины.

“Наибольшие потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях”, — говорится в исследовании.

Эксперты изучали два сценария — RCP 4.5 и RCP 8.5. Они предусматривают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4 °C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3 °C (без достаточных мер такой борьбы).

По сценарию RCP 8.5 аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника на 10-30% к уровню 2010 года в 2030–2050 гг. Но при этом прогнозируется рост урожайности озимой пшеницы к середине столетия преимущественно в северной и северо-западной части страны на 20-40%, если сравнивать с базовым периодом 2010 года.

Эксперты отмечают, что климатически сбалансированные стратегии управления водными ресурсами могут повысить общую урожайность в Украине на 20-40%, в том числе до 80% для кукурузы и до 40-80% для подсолнечника. Ежегодная выгода от поддержки оптимального водного баланса может достигать 264-504 миллионов долларов.

По материалам Дело
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