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АМКУ оштрафовал ДнепрАзот на 80 млн гривен

АМКУ оштрафовал ДнепрАзот на 80 млн гривен

Антимонопольный комитет оштрафовал завод ДнепрАзот на 80,1 млн гривен за остановку производства жидкого хлора в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 29 декабря.

Как известно, ДнепрАзот — основной производитель жидкого хлора в Украине. Он используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод.

Летом 2018 года этот завод на месяц остановил производство, объяснив это высокими ценами на газ и отсутствием оборотных средств.

В результате более 170 украинских водоканалов остались без поставки дезинфицирующих средств на пике спроса. Технологический процесс очистки питьевой воды непрерывен, поэтому задержка с поставкой реагента могла привести к эпидемиологической катастрофе национального масштаба, отметили в АМКУ.

В ходе расследования этого события комитет установил, что настоящей причиной остановки производства было желание возобновить выгодный договор с Укрнафтой, которая производила аммиак на арендованных мощностях ДнепрАзот, и повысить цены на жидкий хлор.

«Кроме того, было установлено, что на момент остановки производства жидкого хлора АО ДнепрАзот имело в наличии оборотные и кредитные средства для текущих расчетов с контрагентами и ведения хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.

В связи с этим АМКУ признал действия ДнепрАзота злоупотреблением монопольным положением и оштрафовал его.

Ранее АМКУ оштрафовал группу компаний Roshen на более чем 280 млн гривен. Штраф вынесен за злоупотребление монопольным положением на рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

По материалам Корреспондент.net
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