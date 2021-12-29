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iPhone знает, где вы бываете чаще всего. Как отключить функцию слежения

iPhone знает, где вы бываете чаще всего. Как отключить функцию слежения

Современные смартфоны собирают много информации о своих пользователях.

Часть данных уходит в сторонние программы и услуги, а часть остается прямо в операционной системе. iPhone по умолчанию собирает данные о местах, часто посещаемых пользователем. Делается это для работы некоторых сервисов и усовершенствования определенных алгоритмов.

Не всем такая слежка может показаться нужной, особенно если данные могут стать доступны другим членам семьи. К счастью, эту опцию можно отключить в параметрах смартфона.

  • Перейдите к Установки – Конфиденциальность – Службы геолокации.
  • Найдите раздел Системные службы.
  • Откройте раздел важные геопозиции и авторизуйтесь с помощью Touch ID или Face ID.
  • Посмотрите историю часто посещаемых мест. В этом разделе можно отключить тумблер важные геопозиции и очистить историю.
По материалам ITsider.
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