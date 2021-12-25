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В Украине могут ввести дополнительные налоги для некоторых напитков

В Украине могут ввести дополнительные налоги для некоторых напитков

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации предлагает обсудить возможность введения в Украине специального налога на сладкие газированные напитки.

Соответствующую инициативу выдвинул глава комитета Михаил Радуцкий.

По его словам, в этом вопросе необходимо найти баланс между интересами общества, потребителей и производителей.

«Треть украинских детей пьют сладкую газировку часто, более двух третей родителей не отрицают, чтобы их дети употребляли газированную воду и сладкие пакетированные соки. Но, в отличие от соков, сладкую воду дети покупают чаще сами! Неудивительно, что сахарный диабет в Украине активно „молодеет“», — пишет Радуцкий.

Он отмечает, что спецналог на газировку действует уже в около 65 странах — от Мексики до ЮАР. В следующем году к этому перечню присоединится Израиль, где за 100 граммов жидкости нужно будет дополнительно уплатить 1 шекель за литр (0,3 евро).

Например, в Казахстане акциз на «энергетики» и сладкую газировку с 2023 года составит 20%, в 2024 — 35%, в 2025 — 45%.

А Латвия ввела такой налог еще в 2002 году. Поэтому там уровень потребления газировки — один из самых низких в Европе. В Польше допналог начал действовать с 1 апреля 2021-го — плата в размере 0,15 евро взымается за каждый литр напитка.

ВОЗ активно поддерживает такие решения. Согласно докладу организации, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу на более здоровые альтернативы.

«Как показывает опыт Франции, Великобритании и других европейских стран, производители довольно быстро адаптируются к новым правилам — уменьшают содержание сахара в напитках до уровня, позволяющего избегать уплаты акциза. Следовательно, негативное влияние на бизнес — незначительно», — отмечает Радуцкий.

По материалам УБР
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