В Украине появится новый производитель спецтехники

Черниговский автомобильный завод, который входит в состав корпорации «Эталон», в 2022 году намерен вернуться на украинский рынок спецтехники. Предприятие представит грузовой автомобиль Ashok Leyland.

Завод делает ставку не на продажу шасси, а сразу на полноценные машины. Все грузовики будут комплектовать полноценными надстройками, которые наиболее нужны на отечественном рынке.

Первой версией грузовика станет мусоровоз объемом 12 кубов. Загрузка контейнеров будет происходить со стороны. Официальная презентация машины состоится после сертификации. Это произойдет примерно в середине следующего года.

Грузовые машины ЧАЗ будут нацелены на сегмент тендерных закупок территориальных общин, которые последние несколько лет активно обновляют автопарки спецтехники.



По предварительной информации, мусоровоз производства ЧАЗ станет одним из самых выгодных предложений в Украине.