Старые и новые вызовы для мировой экономики: инфляция

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.
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Инфляция. В 2020 году мир постигла рецессия. Готовясь к обвалу экономики, ФРС 15 марта понизила ключевую ставку до 0−0,25% и запустила программу выкупа казначейских и ипотечных облигаций ежемесячно на 120 млрд долл.
Несмотря на это, во втором квартале ВВП Соединенных Штатов обвалился на 31,4%, а за весь 2020 год уменьшился на 3,5% – рекордный показатель с 1946 года. Включение печатного станка сдержало падение американской экономики, однако имело более серьезные и долговременные последствия.
В мире существенно выросла денежная масса. Стремясь поддержать население своих стран, правительства оказывали денежную помощь и увеличивали объемы выплат по безработице. Часть денег достигла целевого назначения, однако более чем половина из них оказалась на финансовых рынках — человечество решило заработать.
Долларов на фондовом рынке стало больше, поэтому инвесторы вкладывают в более рисковые компании и облигации. Впрочем, эта сказка не могла длиться вечно. Работа печатного станка привела к рекордному с 1982 года росту инфляции. Индекс потребительских цен в США повысился на 6,8%, а базовая инфляция — на 4,9%.
Изначально глава ФРС Джером Пауэлл говорил об инфляции как о временном явлении. Однако впоследствии он признал, что ошибался. Стало понятно, что необходимы осторожные, но немедленные шаги для уменьшения денежной массы. Начать решили с уменьшения покупки облигаций государственного долга США на 30 млрд долларов ежемесячно.
Также в 2022—2023 годах фондовый рынок ожидает трехкратного поднятия ключевой ставки. Что это значит для мировой экономики? Количество денег в обращении сократится, а праздник щедрости завершится. Инвесторы будут продавать рисковые активы и покупать «защитные активы»: золото и облигации развитых стран.
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Из-за этого правительствам и компаниям придется брать кредиты под больший процент. В первую очередь, уменьшение денег в обращении ударит по развивающимся странам и рисковым активам, то есть по бизнесу, который не приносит больших доходов.
В частности, инвесторы будут меньше вкладывать в облигации Украины. Для них желанными станут безрисковые облигации США и Германии. Для стимулирования инвесторов покупать украинские облигации правительство будет увеличивать проценты по ним. Как следствие, обслуживание долга подорожает, что прочувствуют на себе все налогоплательщики.
В 2013 году ФРС так же сворачивала программу количественного смягчения и поднимала учетную ставку. Тогда на фондовом рынке началась паника, что привело к оттоку капитала из развивающихся стран.
Опытные инвесторы опасаются, что из-за рекордной инфляции ставка ФРС будет расти слишком быстро. Подогревает ситуацию и то, что объемы нынешнего фондового рынка намного больше, чем в 2013 году, поэтому он более уязвим.
Несмотря на это, по словам главного стратега Morgan Stenley Майка Уилсона, рынок учел часть рисков, поэтому паники на нем пока что не наблюдается.
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