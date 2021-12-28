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Старые и новые вызовы для мировой экономики: инфляция

Старые и новые вызовы для мировой экономики: инфляция

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.

Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центральных банков, дорогие газ и продовольствие — все эти проблемы мир забрал в 2022 год. Некоторые из них могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего следует ожидать?

Инфляция. В 2020 году мир постигла рецессия. Готовясь к обвалу экономики, ФРС 15 марта понизила ключевую ставку до 0−0,25% и запустила программу выкупа казначейских и ипотечных облигаций ежемесячно на 120 млрд долл.

Несмотря на это, во втором квартале ВВП Соединенных Штатов обвалился на 31,4%, а за весь 2020 год уменьшился на 3,5% – рекордный показатель с 1946 года. Включение печатного станка сдержало падение американской экономики, однако имело более серьезные и долговременные последствия.

В мире существенно выросла денежная масса. Стремясь поддержать население своих стран, правительства оказывали денежную помощь и увеличивали объемы выплат по безработице. Часть денег достигла целевого назначения, однако более чем половина из них оказалась на финансовых рынках — человечество решило заработать.

Долларов на фондовом рынке стало больше, поэтому инвесторы вкладывают в более рисковые компании и облигации. Впрочем, эта сказка не могла длиться вечно. Работа печатного станка привела к рекордному с 1982 года росту инфляции. Индекс потребительских цен в США повысился на 6,8%, а базовая инфляция — на 4,9%.

Изначально глава ФРС Джером Пауэлл говорил об инфляции как о временном явлении. Однако впоследствии он признал, что ошибался. Стало понятно, что необходимы осторожные, но немедленные шаги для уменьшения денежной массы. Начать решили с уменьшения покупки облигаций государственного долга США на 30 млрд долларов ежемесячно.

Также в 2022—2023 годах фондовый рынок ожидает трехкратного поднятия ключевой ставки. Что это значит для мировой экономики? Количество денег в обращении сократится, а праздник щедрости завершится. Инвесторы будут продавать рисковые активы и покупать «защитные активы»: золото и облигации развитых стран.

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Из-за этого правительствам и компаниям придется брать кредиты под больший процент. В первую очередь, уменьшение денег в обращении ударит по развивающимся странам и рисковым активам, то есть по бизнесу, который не приносит больших доходов.

В частности, инвесторы будут меньше вкладывать в облигации Украины. Для них желанными станут безрисковые облигации США и Германии. Для стимулирования инвесторов покупать украинские облигации правительство будет увеличивать проценты по ним. Как следствие, обслуживание долга подорожает, что прочувствуют на себе все налогоплательщики.

В 2013 году ФРС так же сворачивала программу количественного смягчения и поднимала учетную ставку. Тогда на фондовом рынке началась паника, что привело к оттоку капитала из развивающихся стран.

Опытные инвесторы опасаются, что из-за рекордной инфляции ставка ФРС будет расти слишком быстро. Подогревает ситуацию и то, что объемы нынешнего фондового рынка намного больше, чем в 2013 году, поэтому он более уязвим.

Несмотря на это, по словам главного стратега Morgan Stenley Майка Уилсона, рынок учел часть рисков, поэтому паники на нем пока что не наблюдается.

По материалам Курс Украины
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