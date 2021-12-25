Венгрия может прокачать реверсом в Украину 700 миллионов кубов газа

В первые три месяца нового года можно ожидать реверсную поставку из Венгрии в Украину 700 млн кубометров газа.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 27 декабря после телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

“Исходя из технического соглашения операторов, в первые три месяца 2022 года могут быть достигнуты максимальные объемы транспортировки газа из Венгрии в Украину. Это даст возможность на коммерческой основе прокачать в общем около 700 миллионов кубометров газа в период с января по март”, – написал Сийярто в Facebook.

Он добавил, что министры в разговоре подтвердили взаимное намерение улучшить двусторонние отношения в следующем году.

Напомним, оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ в декабре заключили соглашение о внедрении с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина.

Пока что сделка заключена на тестовые три месяца. За это время украинская сторона планирует с венгерскими коллегами согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продлить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению.

Напомним, в сентябре Венгрия несмотря на критику Украины подписала новый долгосрочный договор о поставках газа с Россией.

В ответ Украина отменила запланированную встречу межправительственной комиссии в Будапеште.