5 тысяч домов планируют утеплить в следующем году

В четверг, 23 декабря, Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине.

Президентская программа «Большая термомодернизация» начнется с утепления 5000 многоквартирных домов в следующем году, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Цель программы — сокращение потери тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость Украины», — отметил Шмыгаль.

Законопроектом предусмотрено упрощение порядка создания ОСМД и сокращение количества процедур и времени, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов.

Напомним, Евросоюз выделил 300 млн евро на программу термомодернизации в Украине. Речь идет о том, чтобы улучшить состояние общественных зданий. В подписанном 6 октября соглашении речь идет о замене окон и дверей на энергоэффективные, а также о ремонте крыш, остеклении.