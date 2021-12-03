Государство продало три десятка спиртзаводов. Руководитель «Укрспирта» назвал самые успешные аукционы

Все те аукционы по продаже спиртзаводов, которые прошли в Украине, если они завершились заключением сделок купли-продажи и перечислением государству средств, можно считать успешными.

Такое мнение в интервью «Главкому» высказал исполняющий обязанности директора Государственного предприятия «Укрспирт» Сергей Блыскун.

Руководитель предприятия уточнил, что приватизация была начата с продажи неработающих заводов, а уже впоследствии государство продавало те предприятия, которые работают. Ведь на них гораздо выше спрос, а значит, и цена.

«Вот возьмем Косарский спиртзавод в Черкасской области — он имел стартовую стоимость 49 млн грн, а закончились торги на отметке 162 млн. А на прошлой неделе продали Узловский спиртзавод во Львовской области. При балансовой стоимости 21 млн грн победитель дал 333 млн грн! Мне даже не верится», — подчеркнул Блыскун.

По мнению руководителя госпредприятия, показатель в 1,5 млрд грн, который сейчас получен при продаже спиртзаводов, является достаточно успешным. Тем более, что в собственности «Укрспирта» еще остаются предназначенные для приватизации объекты общей заявленной стоимостью 450 млн грн. Блыскун отметил, что во время аукционов эта сумма, вероятно, вырастет в пять раз.

Отметим, что по состоянию на первую декаду декабря Фонд государственного имущества провел 29 приватизационных аукционов мест проведения деятельности ГП. За 20 объектов уже уплачены средства в бюджет в размере почти 1,5 млрд грн (вместе с НДС). Есть аукционы, которые состоялись, но в силу определенных обстоятельств, договоры были расторгнуты или не уплачены средства. Такие аукционы будут проводиться повторно.