0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Государство продало три десятка спиртзаводов. Руководитель «Укрспирта» назвал самые успешные аукционы

Государство продало три десятка спиртзаводов. Руководитель «Укрспирта» назвал самые успешные аукционы

Все те аукционы по продаже спиртзаводов, которые прошли в Украине, если они завершились заключением сделок купли-продажи и перечислением государству средств, можно считать успешными.

Такое мнение в интервью «Главкому» высказал исполняющий обязанности директора Государственного предприятия «Укрспирт» Сергей Блыскун.

Руководитель предприятия уточнил, что приватизация была начата с продажи неработающих заводов, а уже впоследствии государство продавало те предприятия, которые работают. Ведь на них гораздо выше спрос, а значит, и цена.

«Вот возьмем Косарский спиртзавод в Черкасской области — он имел стартовую стоимость 49 млн грн, а закончились торги на отметке 162 млн. А на прошлой неделе продали Узловский спиртзавод во Львовской области. При балансовой стоимости 21 млн грн победитель дал 333 млн грн! Мне даже не верится», — подчеркнул Блыскун.

По мнению руководителя госпредприятия, показатель в 1,5 млрд грн, который сейчас получен при продаже спиртзаводов, является достаточно успешным. Тем более, что в собственности «Укрспирта» еще остаются предназначенные для приватизации объекты общей заявленной стоимостью 450 млн грн. Блыскун отметил, что во время аукционов эта сумма, вероятно, вырастет в пять раз.

Отметим, что по состоянию на первую декаду декабря Фонд государственного имущества провел 29 приватизационных аукционов мест проведения деятельности ГП. За 20 объектов уже уплачены средства в бюджет в размере почти 1,5 млрд грн (вместе с НДС). Есть аукционы, которые состоялись, но в силу определенных обстоятельств, договоры были расторгнуты или не уплачены средства. Такие аукционы будут проводиться повторно.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.