На европейском рынке существенно снизилась цена на газ

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $1300 за 1 тыс. куб. м свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1253 за 1 тыс. куб. м, или €107 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет 19%.
Отметим, биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.
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