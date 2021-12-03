0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 241 0

На европейском рынке существенно снизилась цена на газ

На европейском рынке существенно снизилась цена на газ

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $1300 за 1 тыс. куб. м свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Как сообщает ТАСС, Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1253 за 1 тыс. куб. м, или €107 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет 19%.

Отметим, биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.

По материалам ua.news
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.