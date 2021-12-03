0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 274 0

В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежках

В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежках

В следующем году начнется масштабная программа Президента по утеплению многоквартирных домов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«Сегодня утвердили законопроект, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине», — сказано в сообщении.

Что предлагают:

  • упростить порядок создания ОСМД и сократить количество процедур и времени, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов.

Цель программы:

  • сокращение потери тепла и потребления газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения.

Справка Finance.ua:

  • все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию;
  • в Киеве и в целом ряде городов коммунальные предприятия начали начислять своим клиентам абонентскую плату за вывоз мусора, горячую и холодную воду, отопление;
  • Киевский городской совет снизил стоимость отопления для жителей многоквартирных домов, которые не заключили договор о предоставлении коммунальных услуг.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.