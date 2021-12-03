В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежках

В следующем году начнется масштабная программа Президента по утеплению многоквартирных домов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«Сегодня утвердили законопроект, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине», — сказано в сообщении.

Что предлагают:

упростить порядок создания ОСМД и сократить количество процедур и времени, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов.

Цель программы:

сокращение потери тепла и потребления газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения.

Справка Finance.ua:

все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию;

в Киеве и в целом ряде городов коммунальные предприятия начали начислять своим клиентам абонентскую плату за вывоз мусора, горячую и холодную воду, отопление;