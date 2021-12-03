Пакет «Платинум» от Таскомбанка — элегантная форма новых преимуществ

Недавно Таскомбанк выпустил в продажу уникальное пакетное предложение «Платинум». В рамках которого, выпускает две премиальные карты Visa и Mastercard Platinum. Карты привязаны не к одному счету, как у многих банков, а имеют более глубокое продуктовое наполнение к разным счетам, чтобы клиент мог воспользоваться двумя инструментами на свое усмотрение. Поскольку Visa и Mastercard дают разные преимущества в рамках различных сервисов.

«Мы убеждены, что это одно из самых интересных предложений на рынке с выгодными тарифами, привлекательным кешбеком на премиальные категории — 5% и изысканным дизайном. Наполнение по премиальному пакету идеально подойдет для любителей путешествовать. В плане поездок Visa и Mastercard очень хорошо друг друга дополняют по аэропортовым сервисам, потому что они у них разные, — подчеркнул Артур Муравицкий, Заместитель Председателя Правления Таскомбанка. — Имея две эти карты, наши клиенты получают максимальный комфорт и перечень преимуществ. Obsidian Card и Marsala Card позволят комфортно добраться до аэропорта со скидкой 50% от Bolt taxi и получить скидку паркинг в аэропорту Борисполь. Бесплатно запаковать багаж и воспользоваться услугой Fast line. Рассчитаться в duty-free со скидкой и с комфортом дождаться рейса в бизнес-залах аэропортов по программам Lounge Key или MasterCard Lounge. Кроме этого, мы предлагаем услуги консьержа и привилегии от платежных систем для путешествующих, такие как скидки на оренду авто, бронирование авиабилетов и отелей».

В повседневной жизни дебетную карту Visa Platinum можно использовать для личных ежедневных расчетов, зачисления процентов по депозиту или заработной платы. Таскомбанк начисляет 4% на остаток, сделал бесплатное пополнение безналичными средствами. Вторая карта — Мastercard Platinum — больше всего порадует клиентов кешбеком 5% на премиальные категории, такие как путешествия, одежда и обувь, досуг и АЗС.

Цена за эти карты одна, они открываются пакетом бесплатно с ежемесячной комиссией 100 грн со второго месяца пользования. Для активных пользователей есть смартпрайсинг, позволяющий вовсе не платить за эти карты, если расчеты по одной из карт достигают 7 тыс. грн в месяц или остаток по дебетной карте составляет 50 тыс. грн.

В Таскомбанке уверены, клиентов впечатлит также современный выдержанный дизайн новых карт в концепции смарт и необычная упаковка. «Придумывая новый продукт, нам хотелось, чтобы клиентам было не только удобно и выгодно пользоваться картами, но и приятно держать их в руках. Название карт подобраны исходя из их цвета — марсала и обсидиан. Обычно премиальные карты делаются в темных цветах, но мы немного разбавили классический черный и у нас получились сдержанные и статусные карты: Marsala Card – благородного винного цвета, Obsidian Card – элегантного темно-синего цвета, — объясняет Артур Муравицкий. — И нестандартная интересная упаковка, которую мы разработали, притягивает с первых минут. Кроме этого, мы использовали последние новинки, которые наши партнеры могли предложить во время изготовление карт и смарт-дизайн: для безопасности клиентов разместили всю необходимую информацию о картах на обратной стороне, использовали лазерную печать номера карты, так что можно не боятся, что номер карты сотрется или повредиться со временем».