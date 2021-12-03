Аналитики составили рейтинг чипмейкеров, которые за 2021 год заработали больше всех

По прогнозам аналитиков IC Insights, 17 компаний по производству полупроводников завершат 2021 год с выручкой более $10 млрд. При этом 25 крупнейших представителей отрасли в сумме заработают почти $479 млрд, что на 26% больше прошлогоднего показателя.
Об этом пишет DailyComm со ссылкой на подсчеты специалистов.
Составленный аналитиками рейтинг включает девять поставщиков со штаб-квартирами в США, трех представителей Европы, по две компании из Тайваня и Южной Кореи, а также одного японского чипмейкера.
В список вошли шесть безфабричных разработчиков, которые не имеют собственных полупроводниковых мощностей (Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek, AMD и Apple), а также компания TSMC, которую аналитики относят к «чистым» контрактным производителям чипов (pure-play foundry).
Наибольший рост среди полупроводниковых компаний по итогам этого года ожидается у AMD – ее оборот увеличится на 65% и превысит $16 млрд.
Кроме того, увеличение более чем на 50% прогнозируется у Qualcomm, Nvidia и MediaTek, с учетом чего их годовая выручка должна достичь $29, $23 и $17,5 млрд соответственно.
Корпорация Intel оказалась единственной в списке, кому аналитики предсказали снижение продаж в этом году. По оценкам IC Insights, выручка процессорного гиганта уменьшится на 1%, до $75,5 млрд.
Лидером по доходам среди чипмейкеров будет Samsung. Благодаря высокому спросу на микросхемы памяти DRAM и NAND flash, продажа полупроводниковой продукции принесет южнокорейскому гиганту около $83 млрд. Если эксперты правы, Samsung увеличит выручку на 34% по сравнению с 2020-м, а ее оборот на полупроводниковом рынке будет на $7,5 млрд больше, чем у ближайшего конкурента – Intel.
Ранее эксперты отраслевой организации World Semiconductors Trade Statistics (WSTS) сообщили, что в 2021 году на мировом рынке полупроводников будет зарегистрирован рост на значительные 25,6%, что почти вчетверо больше, чем прошлогодний прирост, когда был зафиксирован подъем на 6,8%. Объем рынка в деньгах составит около $553 млрд против $440 млрд годом ранее.
На фоне существенного роста доходов чипмейкеров аналитики IC Insights ожидают, что в 2021 году в отрасли будет установлен новый рекорд по капиталовложениям. Предполагается, что производители полупроводников потратят на расширение мощностей $152 млрд, что станет историческим максимумом.
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