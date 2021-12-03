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Аналитики составили рейтинг чипмейкеров, которые за 2021 год заработали больше всех

Аналитики составили рейтинг чипмейкеров, которые за 2021 год заработали больше всех

По прогнозам аналитиков IC Insights, 17 компаний по производству полупроводников завершат 2021 год с выручкой более $10 млрд. При этом 25 крупнейших представителей отрасли в сумме заработают почти $479 млрд, что на 26% больше прошлогоднего показателя.

Об этом пишет DailyComm со ссылкой на подсчеты специалистов.

Составленный аналитиками рейтинг включает девять поставщиков со штаб-квартирами в США, трех представителей Европы, по две компании из Тайваня и Южной Кореи, а также одного японского чипмейкера.

В список вошли шесть безфабричных разработчиков, которые не имеют собственных полупроводниковых мощностей (Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek, AMD и Apple), а также компания TSMC, которую аналитики относят к «чистым» контрактным производителям чипов (pure-play foundry).

Наибольший рост среди полупроводниковых компаний по итогам этого года ожидается у AMD – ее оборот увеличится на 65% и превысит $16 млрд.

Кроме того, увеличение более чем на 50% прогнозируется у Qualcomm, Nvidia и MediaTek, с учетом чего их годовая выручка должна достичь $29, $23 и $17,5 млрд соответственно.

Корпорация Intel оказалась единственной в списке, кому аналитики предсказали снижение продаж в этом году. По оценкам IC Insights, выручка процессорного гиганта уменьшится на 1%, до $75,5 млрд.

Лидером по доходам среди чипмейкеров будет Samsung. Благодаря высокому спросу на микросхемы памяти DRAM и NAND flash, продажа полупроводниковой продукции принесет южнокорейскому гиганту около $83 млрд. Если эксперты правы, Samsung увеличит выручку на 34% по сравнению с 2020-м, а ее оборот на полупроводниковом рынке будет на $7,5 млрд больше, чем у ближайшего конкурента – Intel.

Ранее эксперты отраслевой организации World Semiconductors Trade Statistics (WSTS) сообщили, что в 2021 году на мировом рынке полупроводников будет зарегистрирован рост на значительные 25,6%, что почти вчетверо больше, чем прошлогодний прирост, когда был зафиксирован подъем на 6,8%. Объем рынка в деньгах составит около $553 млрд против $440 млрд годом ранее.

На фоне существенного роста доходов чипмейкеров аналитики IC Insights ожидают, что в 2021 году в отрасли будет установлен новый рекорд по капиталовложениям. Предполагается, что производители полупроводников потратят на расширение мощностей $152 млрд, что станет историческим максимумом.

По материалам Mind
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