Банки выдали более 6,7 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 декабря по государственным гарантиям на портфельной основе 11 банков предоставили бизнесу 2213 кредитов на общую сумму 6,764 млрд грн.

По данным Минфина, обязательства по основному долгу, который частично обеспечен госгарантиями на портфельной основе, составили 2,982 млрд грн.

Это составляет около 76% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

При этом в ноябре предоставлено 44 кредита на 295 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, объемом 140 млн грн.

Лидер по размеру выданных кредитов на портфельной основе – государственный Ощадбанк – 805 займов на 2,3 млрд грн или 96% лимита предоставленных гарантий. По количеству выданных кредитов лидирует государственный ПриватБанк – 938 займов на 858 млн грн, что составляет около 79% лимита предоставленных ему гарантий.



Инфографика: Минфин

Среди регионов по сумме и количеству выданных займов по программе лидирует Киев – 197 кредитов на 877 млн грн, Днепропетровская область – 141 кредит на 415 млн грн и Львовская область – 141 кредит на 378 млн грн.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдано в сферах оптовой и розничной торговли (776 на 2,16 млрд грн), сельского хозяйства (627 на 2,77 млрд грн) и перерабатывающей промышленности (337 на 1,5 млрд грн).



Инфографика: Минфин