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Американские ученые заметно улучшили ионные ракетные двигатели

Американские ученые заметно улучшили ионные ракетные двигатели

Учёные Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США разработали миниатюрную модифицированную версию плазменной двигательной установки, которая увеличивает срок службы ракеты и вырабатывает высокую мощность.

Также предложено решение для лучшей фокусировки ионного факела в двигателях с внешним разрядом. Всё это поможет создать ракету для полётов в дальний космос и повысить манёвренность кубсатов.

Исследователи сообщили о прорыве в двух направлениях. Во-первых, они создали очень и очень маленькую цилиндрическую версию двигателя Холла.

Во-вторых, разработали новую конструкцию так называемого двигателя Холла с внешним разрядом. Утверждается, что главным прорывом стала особая сегментированная конструкция одного из электродов, который участвует в формировании плазменного факела.

Классические ионные (плазменные) ракетные двигатели создавались по так называемой кольцевой схеме. Со временем выяснилось, что уменьшать такие двигатели в размерах довольно трудно, если ставится задача сохранить их КПД и относительную мощность. Пока электроника измерялась в размерах «шкафами», задача создать миниатюрный ракетный двигатель, обычно это подруливающий двигатель для орбитальных манёвров, не стояла. С появлением кубсатов потребность в таковых возникла и встала довольно остро.

Модернизированная конструкция цилиндрического двигателя Холла обеспечивает стабильность плазменного факела, его достаточную плотность и мощность. Та же «сегментированная» структура электрода повысила мощность и улучшила фокусировку факела двигателя Холла с внешним разрядом, когда разрядная камера отсутствует как класс. Плазма формируется вне двигателя в открытом пространстве и не разрушает стенки двигателя. Улучшенная конструкция плазменного двигателя с внешним разрядом, утверждают разработчики, — это новое слово в плазменных ракетных двигательных установках.

По материалам 3dnews.ru
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