Китайские инвесторы переключились с недвижимости на люксовые часы

В последние месяцы китайские инвесторы переключились с покупки недвижимости на роскошные часы как лучший вариант сберечь свои средства на фоне замедления экономического роста, пишет Financial Times со ссылкой на представителей элитных часов.

Как пишет издание, богатые китайцы перестали покупать дополнительные дома и вместо этого потратили свои лишние деньги на часы, такие как Rolex и Patek Philippe. По словам экспертов, это способствовало 40%-му росту импорта швейцарских часов в Китай за первые 10 месяцев этого года. Отмечается, что импорт элитных часов рос несмотря на то, что экономика в целом остыла.

Аналитики отмечают, что кризис на рынке недвижимости Китая побудил многих инвесторов искать альтернативы. Отмечается, что для многих богатых покупателей элитные часы – это, в частности, и средство защиты от инфляции.

На фоне падения потребительского спроса из-за экономического спада дорогие часы завоевали популярность среди богачей. По данным октябрьского опроса около 1500 взрослых китайцев с годовым семейным доходом более 500 000 юаней ($78 000), 88% респондентов планировали в ближайшие 12 месяцев сохранить или увеличить расходы на дорогие элитные часы (средней стоимости 76 700 юаней).

«Верхний сегмент часового рынка очень сильный. Если вы пойдете в магазин Rolex сейчас, у него не будет достаточно [часов] для продажи клиентам», – отмечают авторы исследования.

Некоторые покупатели отмечают, что дорогие часы через пару лет можно продать с небольшой прибылью, а вот с недвижимостью сейчас так не получится.

Также отмечается, что одной из движущих сил бума элитных часов является их мобильность, которая позволяет относительно просто вывести активы за рубеж. В Китае действует ежегодный лимит $50 000 на денежные переводы за рубеж.