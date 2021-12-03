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Межбанк: доллар и евро существенно подорожали

Межбанк: доллар и евро существенно подорожали

Среда на валютном рынке прошла ожидаемо активно. Всего за день только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $ 226 млн. Продавцы и покупатели явно спешили закрыть свои операции перед уже скорым закрытием года. При этом, они выходили на торги определенными волнами, что и меняло соотношение спроса и предложения на межбанке. Но Нацбанк решил сегодня в процесс снова не вмешиваться и интервенций не проводил.

В итоге, доллар подорожал на 8,5 копеек — с 27,20/27,22 до 27,285/27,305 гривен, а курс евро взлетел сразу на 20 копеек — с 30,65/30,67 до 30,85/30,87 гривен. При этом, изначально стартовый курс доллара был на 1,5 копейки выше вчерашнего закрытия.

По евровалюте снова сработал сугубо международный фактор — пара евро/доллар выросла до 1,1335 к моменту написания статьи и это привело к пересчету котировок гривны относительно евровалюты через соотношения евро/доллар и доллар/гривны.

Ход торгов:

С начальных 27,20/27,22 к 11 часам спрос превышал предложение и доллар вырос до 27,23/27,25 гривен. С определенными перерывами спрос за счет выхода новых покупателей увеличивался и чуткие покупатели моментально повышали свои ценники. Уже к полудню курс вырос до 27,245/27,265 гривен, а на обед дилеры пошли при уровне 27,25/27,27.

После обеда ненадолго наступило определенное затишье, но потом очередная порция покупателей спровоцировала рост аппетитов продавцов. Особенно, после перехода межбанка после 15:30 на режим расчетов по доллару ТОМ. К 15:00 американская валюта подорожала до 27,255/27,275 гривен, а к концу дня и до 27,285/27,3050.

Минфин не склонен рассматривать сегодняшний рост котировок как что-то неординарное или как общий долгоиграющий тренд на межбанке, а расценивает это лишь как текущие ситуативные колебания курса перед окончанием года.

Главные события 22 декабря на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос на 8,5 копеек — с 27,20/27,22 до 27,285/27,305 гривен, а евро сразу на 20 копеек — с 30,65/30,67 гривен до 30,85/30,87.

2) Нацбанк сегодня на торги не выходил.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,2411 гривен, а официальный курс на 23 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2508 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,28 / 27,30
евро — 30,85 / 30,87

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1323 / 1,1324

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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