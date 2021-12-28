Ford представил новую технологию зарядки электромобилей - друг от друга

Американский автопроизводитель Ford представил новую технологию подзарядки электромобилей — друг от друга. Прототип зарядки между электромобилями компания продемонстрировала на выставке в Мичигане, сообщает Forbes.
В пикапах F-150 будет установлена розетка Ford Pro Power на 240 В, бортовой генератор и аккумулятор большой емкости для аварийного питания.
Система сможет заряжать любой другой электромобиль, адаптеры для этого в комплекте.
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Также пикап можно будет использовать для «управления домашним энергопотреблением и балансировкой сети».
Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning в мае 2021 года. Сообщается, что на рынок он выйдет в 2022 году.
Напомним, Ford увеличит втрое выпуск электромобиля Mustang Mach-E в связи с высокой популярностью.
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