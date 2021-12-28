Производители электрокаров в 2022 году столкнутся с новым кризисом — дефицитом графита

Аналитики лондонского агентства Benchmark Mineral Intelligence (BMI) подсчитали, что электрификация транспорта и рост спроса на аккумуляторы приведут к 2022 году к глобальному дефициту графита. Спрос на этот минерал среди производителей батарей будет подниматься ежегодно на 27% до 2030 года, пишет HighTech Plus со ссылкой на Electrek.

Цены на графит в Китае, главном поставщике графита для анодов, уже выросли за этот год на 40%.

Если верить BMI, в 2022 дефицит графита в мире составит примерно 20 000 тонн. В прошлом году, для сравнения, предложение превышало спрос на те же объемы. Этого количества графита хватает для производства аккумуляторов примерно 250 000 электромобилей, сообщает издание.

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Electrek обсудило будущий графитовый кризис с Доном Бакстером, главой канадской компании Ceylon Graphite, занимающейся производством графита для анодов литий-ионных аккумуляторов.

Переработанный графит составляет 95% анода литий-ионной батареи. По словам Бакстера, графит есть и останется лучшим выбором для этих целей в ближайшее десятилетие из-за отсутствия реальных конкурентов. Графит бывает естественным или искусственным, из продуктов переработки нефти. Первый лучше, дешевле и экологичнее.

Залежи графита расположены по всей планете, однако, прежде чем изготавливать из него аноды, его нужно переработать. Весь переработанный графит для батарей поступает сегодня из Китая, и в мире нет других поставщиков переработанного графита.

Крупнейший производитель аккумуляторов КНР, компания CATL, «отчаянно» пытается обеспечить себе поставки графита, чтобы справиться с растущим спросом, рассказал анонимный источник.

«На рынке не хватает графита для отечественных игроков, – заявил он. – Спрос со стороны таких клиентов, как Tesla, быстро растет, тогда как запасы сырья чрезвычайно скудны».

Цены на графит для анодов на рынке Китая выросли почти на 40% за год и составили $707 за тонну.