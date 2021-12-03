Минфин продал ОВГЗ почти на 20,5 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 21 декабря привлекло в бюджет 20,485 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривнах и долларах.

Минфин предложил инвесторам 9 выпусков ОВГЗ со сроком обращения 3 и 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 и 2,5 года, 3 и 6 лет, а также годичные бумаги в долларах.

Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 10,5%. Удовлетворены 15 из 16 заявок, от их продажи получено 1,693 млрд грн.

На 6-месячные бумаги с доходностью 10,8% (+5 б.п.) удовлетворены все 3 заявки. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 3,826 млрд грн.

На годичные гривневые ОВГЗ с доходностью 11,88% (+11 б.п.) удовлетворены все 22 заявки и получено 2,595 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,88%, что позволило удовлетворить все 5 заявок и привлечь 4,068 млн грн.

От продажи 2-летних облигаций с доходностью 12,78% (+13 б.п.) и удовлетворением 21 из 23 заявок получено 2,039 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 2,4-летних ОВГЗ составила 12,85%, что позволило удовлетворить все 2 заявки и привлечь 883 млн грн.

На 2,5-летние бумаги с доходностью 12,9% удовлетворены все 7 заявок и получено 923,808 млн грн.

От продажи 3-летних облигаций с доходностью 12,88% (+3 б.п.) и удовлетворением 10 из 11 заявок получено 71,911 млн грн.

Средневзвешенная доходность 6-летних ОВГЗ составила 13,25%, что позволило удовлетворить все 12 заявок и привлечь 59,885 млн грн.

От продажи годовых долларовых бумаг с доходностью 3,7% получено $307,463 млн.

Наибольший спрос был сосредоточен на 2-летних гривневых ОВГЗ. От продажи гривневых бумаг в госбюджет привлечено более 12 млрд грн.

По итогам аукционов бюджет получил 20 млрд 484 млн 530 тыс. 812,77 грн.