Создатели рекламы Adidas показали свой концепт внедорожника Thundertruck с солнечными батареями

Рекламное агентство Wolfgang LA, которое занимается в том числе рекламными продуктами Adidas и Panda Express, представило свой концепт «внедорожника будущего» с присоединяемой третью осью и зарядкой от солнечной энергии при помощи выдвижных панелей, пишет Fast Company.
Созданием концепта занимались Колин Джеффери и Майк Гейгер — соучредители Wolfgang LA — совместно с группой автомобильных дизайнеров и инженеров. Он получил название Thundertruck.
Грузовик оснащен складным тентом на крыше с солнечными батареями, которые могут обеспечить стационарную подзарядку аккумуляторов. Также у Thundertruck есть дополнительная ось, которая превращает его в шестиколесное транспортное средство. Помимо этого, в него встроен дрон-беспилотник военного образца, который может взлетать над автомобилем и проводить 3D-сканирование местности, выводя изображение на дисплее приборной панели.
Ожидается, что грузовик сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, а проезжать без подзарядки Thundertruck сможет до 900 км благодаря 210-киловаттным аккумуляторам.
«Мы хотели, чтобы автомобиль подобно трансформеру расширялся и сжимался, подстраиваясь под окружающую среду, — говорит Джеффри. — Фары, вдохновленные научной фантастикой, и смелые пропорции придают нашему автомобилю необычный вид. Напротив, интерьер разработан так, чтобы быть удобным для длительных поездок, с кучей технологий, с которыми можно поиграть по пути».
Создатели уверены, что их грузовик не просто плод фантазии. Джеффри и Гейгер надеются, что смогут запустить массовое производство. Примерная стоимость такой машины составит около $70 тыс.
«Обычно, когда вы говорите о рекламном агентстве, пытающемся спроектировать автомобиль, то вы можете сделать проект, который выглядит круто. Однако если привлечь парней, которые занимались этим всю свою карьеру [автомобильных дизайнеров и инженеров], вместе с нашим маркетинговым опытом, я чувствую, может получиться замечательное сочетание», — рассказывает Джеффри.
Wolfgang LA уже разработала маркетинговую кампанию и стратегию для Thundertruck. «Мы не знаем, как все будет, но суть в том, что это реально, это готово к работе, вы можете увидеть прототип очень скоро», — убежден Гейгер.
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