Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 года

Люди, которые давно оформили пенсию по возрасту и после этого продолжили работать, нередко сталкиваются с тем, что во время очередного перерасчета по стажу и зарплате за время, отработанное после выхода на пенсию, Пенсионные фонды занижают выплаты.
В редакцию «На пенсии» обратился мужчина, которому неправильно пересчитали его пенсию в сентябре 2010 года. Речь идет об очередном перерасчете по стажу и зарплате за время, отработанное после выхода на пенсию. Finance.ua узнал детали.
В чем проблема. При перерасчете пенсии была учтена средняя зарплата по стране за 2007 год (1197,91 грн), то есть та, которая учитывалась до перерасчета.
Читайте также: Впервые с 2014 года средняя пенсия превысила фактический прожиточный минимум
Автор письма считает, что при перерасчете должны были применить новую среднюю зарплату по стране (1650,43 грн) за 2009 год, то есть за год, предшествующий очередному перерасчету.
Что говорят юристы. Такой вид перерасчета регулируется частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Закон действует с 1 января 2004 года. Указанная статья уже переписывалась несколько раз.
В редакции этой статьи именно по состоянию на сентябрь 2010 года сказано, что если человек отработал два года с момента последнего перерасчета или назначения пенсии, то перерасчет делается с учетом средней зарплаты по стране за год, предшествующий году такого перерасчета. То есть автор обращения прав.
На практике, по словам юристов, Пенсионные фонды действовали по-разному:
Пенсионеры начали массово обращаться в суды и их выигрывать. В результате пенсии пересчитывали с учетом более высокого показателя средней зарплаты по стране, но только по решению суда по каждому конкретному случаю.
В октябре 2011 года статью 42 снова переписали. Теперь при перерасчетах пенсии применяется старый показатель средней зарплаты, то есть тот, который учитывался при назначении пенсии или предыдущем перерасчете.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Новая почта» меняет тарифы с 1 январяПозавчера, 17:50 - 6535 18
"Ресурсный" закон 5600 вступил в силуВчера, 11:15 - 2664 5
В Украине подорожали биометрические паспортаВчера, 11:30 - 1102 2
Китайские инвесторы переключились с недвижимости на люксовые часы4 ч. назад - 541 1
Кирилл Чихрадзе: почему компаниям, которые напрямую не работают с криптовалютами, стоит все же следить за криптой30.12.2021, 10:33 - 490 1
Уплата ЕСВ для ФЛП за четвертый квартал и за год: сроки, суммы и изменения в декларацииВчера, 20:38 - 3232
"Ресурсный" закон 5600 вступил в силуВчера, 11:15 - 2664 5
Кому в 2022 году не «светит» увеличение зарплаты и почемуВчера, 18:30 - 1186
В Украине подорожали биометрические паспортаВчера, 11:30 - 1102 2
Как менялся уровень теневой экономики в УкраинеВчера, 11:50 - 1053 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 359 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1209 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2117 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2219
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2812 4