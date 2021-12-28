Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 года

Люди, которые давно оформили пенсию по возрасту и после этого продолжили работать, нередко сталкиваются с тем, что во время очередного перерасчета по стажу и зарплате за время, отработанное после выхода на пенсию, Пенсионные фонды занижают выплаты.

В редакцию «На пенсии» обратился мужчина, которому неправильно пересчитали его пенсию в сентябре 2010 года. Речь идет об очередном перерасчете по стажу и зарплате за время, отработанное после выхода на пенсию. Finance.ua узнал детали.

В чем проблема. При перерасчете пенсии была учтена средняя зарплата по стране за 2007 год (1197,91 грн), то есть та, которая учитывалась до перерасчета.

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Автор письма считает, что при перерасчете должны были применить новую среднюю зарплату по стране (1650,43 грн) за 2009 год, то есть за год, предшествующий очередному перерасчету.

Что говорят юристы. Такой вид перерасчета регулируется частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Закон действует с 1 января 2004 года. Указанная статья уже переписывалась несколько раз.

В редакции этой статьи именно по состоянию на сентябрь 2010 года сказано, что если человек отработал два года с момента последнего перерасчета или назначения пенсии, то перерасчет делается с учетом средней зарплаты по стране за год, предшествующий году такого перерасчета. То есть автор обращения прав.

На практике, по словам юристов, Пенсионные фонды действовали по-разному:

в периоды с 2004 по 2008 год перерасчеты пенсий действительно проводились с применением новой средней зарплаты по стране. Хотя в законе об этом четко не говорилось;

с 2008 года в законе четко прописали, что перерасчет делается с учетом новой средней заработной платы. Но после этого перерасчеты с новой средней зарплатой делать перестали.

Пенсионеры начали массово обращаться в суды и их выигрывать. В результате пенсии пересчитывали с учетом более высокого показателя средней зарплаты по стране, но только по решению суда по каждому конкретному случаю.

В октябре 2011 года статью 42 снова переписали. Теперь при перерасчетах пенсии применяется старый показатель средней зарплаты, то есть тот, который учитывался при назначении пенсии или предыдущем перерасчете.