На BMW подали в суд из-за конструкции подстаканников

Окружной суд калифорнийского округа Ориндж получил коллективный иск от нескольких владельцев кроссовера BMW Х7, которые пожаловались на конструкцию подстаканников на центральном тоннеле.
По словам истцов, подстаканники «не предназначены для стаканов, наполненных жидкостью», то есть имеют конструктивный недостаток, который не позволяет использовать их по назначению. Причём авторы иска не исключают, что аналогичная проблема есть и у других моделей BMW.
Коллективный иск из Калифорнии утверждает, что подстаканникам в BMW X7 категорически нельзя подвергаться воздействию влаги — будь то пролитый напиток или даже конденсат на стаканах. В жалобе указано, что они не предназначены собственно для стаканов, наполненных жидкостью, хотя, казалось бы, именно для этого и нужны подстаканники.
Дело в том, что аккурат под подстаканниками на центральном тоннеле расположены разъёмы жгута проводов подушек безопасности и, если в подстаканник проливается жидкость, она проникает в разъём и вызывает замыкание, в результате которого подушки безопасности могут непреднамеренно сработать, отмечается в иске.
Истцом является юридическая компания BrightK Consulting в лице Ованеса Маргаряна. Он уверяет, что из-за непродуманной конструкции подстаканника подушки безопасности выходят из строя, если в подстаканник проливается жидкость — например, при резких манёврах, либо если на стакане образуется конденсат и стекает вниз. В иске указаны несколько подобных случаев.
Стоимость замены блока SRS составляет около 2900 долларов и дилеры BMW, разумеется, отказываются выполнять ремонт в рамках гарантии, ссылаясь на внешнее воздействие. В качестве компенсации истцы требуют от BMW пять миллионов долларов.
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