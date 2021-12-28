В Канаде создали электротрицикл, который выглядит как половина автомобиля (фото)

Канадская фирма ElectraMeccanica рассказала о новых версиях трехколесного электрокара Solo, которые собирается показать на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Вероятно, все три концепта – превью первого рестайлинга, которому подверглась представленная еще в 2016 году модель. Таким образом, с обновлением к обычному трициклу могут присоединиться открытая и даже грузовая модификации.

Много деталей ElectraMeccanica не раскрыла. В салоне электрокара появится приборная панель с измененной графикой и новые сенсорные дисплеи. Также одноместному Solo пообещали расширенный список опций, направленных на повышение комфорта водителя.

К обычному Solo присоединится Cargo-версия, которую канадцы уже показывали в начале года. Такой Solo оснащен задним грузовым отсеком объемом 1,1 квадратного метра: по задумке разработчиков, трицикл может пригодиться в доставке еды или в городских автопарках. Грузоподъемность такой модификации пока неизвестна.



Solo Cargo

Еще одной новинкой станет концепт Solo 02. Это кабриолет, внешность которого призвана «намекнуть на дизайн электрокара нового поколения», отмечают в ElectraMeccanica.



Solo 02

Дореформенный Solo, продажи которого начались в 2017 году, продают по цене от 18 500 долларов. Трицикл оборудован электромотором, выдающим 57 лошадиных сил и 140 Н·м крутящего момента и небольшим тяговым аккумулятором емкостью 17,4 киловатт-часа. На разгон с места до 96 километров автомобильчику требуется почти 12 секунд, а запас хода составляет всего 161 километр.