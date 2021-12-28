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Эксперты спрогнозировали курс гривны к доллару на 2022 год

Эксперты спрогнозировали курс гривны к доллару на 2022 год

Инвестиционные компании, банкиры и эксперты прогнозируют средний курс гривны к доллару на конец 2022 года на уровне 28,05 гривны.

Об этом говорится в статье Ярослава Винокурова на ЭП.

Оценки курса доллара от участников рынка преимущественно предусматривают девальвацию гривны.

«По базовому сценарию нашего макроэкономического прогноза, среднегодовой обменный курс гривна-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2», — отмечает начальник аналитического отдела «Альфа Банка» Алексей Блинов.

Банкиры ожидают, что в 2022 году на курс валют будут активно влиять сезонные факторы.

«Курсовая динамика будет находиться под одновременным влиянием девальвационных и ревальвационных факторов, которые будут балансировать рынок. Сезонность останется, но колебания в течении года будут незначительными», — считает главный менеджер по макроэкономическому анализу «Райффайзен банка» Сергей Колодий.

На конец 2022 года в банке прогнозируют курс 28 грн за долл. Такой же прогноз дают и в группе ICU, хотя допускают, что в течение года доллар может подскочить выше 29 грн.

«В начале года придется покупать газ в хранилища, чтобы пройти отопительный сезон. Аграриям нужно будет пополнять запасы топлива и удобрений. Это может негативно сказаться на курсе гривны. Отток доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривны до 29,5 и выше», — считает трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Оптимистично на перспективы украинской валюты смотрят в Concorde Capital. Там по итогам 2022 года ожидают курс 27,8 грн за долл.

«Средний курс по итогам года будет близким к среднему в 2021-м, но стартовая точка курса в начале года будет ниже, чем в начале 2021-го. Итак, общий тренд в течение года будет умеренно девальвационным. Скорее всего, траектория курса в течение года будет иметь сезонные колебания с укреплением курса в середине года и с переходом к ослаблению во второй половине», — отмечает аналитик компании Евгения Ахтырко.

По материалам Економічна Правда
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