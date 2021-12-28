В 2022 году поставки серверов вырастут на 4-5%

По мнению специалистов аналитической компании TrendForce, «новая норма», вызванная пандемией, не только станет движущей силой цифровой трансформации, но и продолжит стимулировать рынок серверов в 2022 году.
Аналитики отмечают, что потенциальный неудовлетворенный спрос в 2021 году и риск нехватки серверных компонентов в будущем станут средне- и долгосрочными переменными, влияющими на рынок.
Анализируя объем отгрузки готовых серверов, эксперты прогнозируют, что в следующем году рост составит примерно 4-5%. При этом основная динамика по-прежнему будет связана с центрами обработки данных в Северной Америке, где рост составит примерно 13-14%.
С точки зрения цепочки поставок бизнес-модель ODM Direct постепенно заменила бизнес-модель традиционного рынка серверов, дав поставщикам облачных услуг возможность быстро реагировать на изменения рынка. Однако, исходя из непредсказуемости рынка, TrendForce делает два прогноза относительно тенденций роста серверов. Один исходит из допущения, что ситуация с поставками ключевых компонентов значительно улучшилась, а второй — что, напротив, стала хуже.
Основываясь на первом предположении, аналитики ожидают, что серверные компании смогут нарастить поставки, и годовые темпы роста поставок на рынке серверов в целом достигнут 5-6%, в то время как годовые темпы роста ODM-Direct приблизятся к 15%, по сравнению с первоначальным прогнозом на 13%.
Однако если пандемия усилится в 2022 году, и глобальная экономика в целом останется в состоянии неопределенности, это сильно повлияет на готовность компаний вкладывать средства. В этом случае прогнозируемые ежегодные темпы роста поставок серверов упадут до 3-4%.
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