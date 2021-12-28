IP68, 12 спортивных режимов, 50 циферблатов, 25 долларов. Представлен фитнес-браслет Noise Champ Kid

Компания Noise представила новый умный браслет Champ Kid, который предназначен специально для детей.

Компания стала известна благодаря своим полностью беспроводным наушниками, но теперь переключила внимание на новую категорию. Noise Champ Kid работает без подзарядки 7 дней, они соответствуют степени защиты от пыли и влаги IP68, предлагает отслеживание частоты сердечных сокращений, качества и продолжительности сна, а также приложения NoiseFit.

Помимо отслеживания циклов сна, умный браслет предлагает подсказки, которые помогают детям сформировать здоровые привычки, например напоминать им пить воду, планировать время учебы и время приема пищи. Он весит всего 18 граммов, а также поддерживает отслеживание 12 спортивных режимов. Дети могут настроить умный браслет, выбрав из 50 циферблатов.

В настоящее время Noise Champ Kid выставлен на продажу на официальном индийском веб-сайте Amazon по цене около 25 долларов для первых покупателей.