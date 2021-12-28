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Обязан ли водитель иметь при себе водительское удостоверение в бумажном виде

Обязан ли водитель иметь при себе водительское удостоверение в бумажном виде

Как известно, сейчас водитель может предъявить полицейскому электронное водительское удостоверение для удостоверения своей личности и права на управление автомобилем. Однако нередко возникают случаи, когда полицейский, в случае предъявления водителем документов в электронном виде, налагает административное взыскание в виде штрафа. Об этом сообщает «Адвокат Права».

В соответствии с частью 1 статьи 126 КУоАП, штраф составляет 425 грн. Этот штраф связан с ситуацией, когда транспортным средством управляет лицо, не имеющее соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившее их для проверки.

Что надо знать? Лицо, которое в установленном законодательством порядке получило удостоверение водителя и/или свидетельство о регистрации транспортного средства, имеет право заказать е-удостоверение и е-свидетельство.

Для заказа е-удостоверения и/или е-свидетельства надо скачать на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг Дія и пройти электронную идентификацию.

Что делать, если остановила полиция? Е-удостоверение и е-свидетельство предъявляются собственником транспортного средства или лицом, которое является надлежащим пользователем ТС на смартфоне без дополнительного предъявления удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, изготовленных на бланках, а также документа, удостоверяющего личность.

Полицейский проводит проверку достоверности предъявленных лицом е-удостоверения и е-свидетельства с помощью технических средств, в том числе с использованием уникального электронного кода (QR-кода) и сведений из единой информационной системы МВД.

Что говорит законодательство? Согласно ст. 16 ЗУ «О дорожном движении», водитель обязан иметь при себе:

  • водительское удостоверение;
  • регистрационный документ на транспортное средство;
  • а в случаях, предусмотренных законодательством, — полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страховой сертификат «Зеленая карта»).

Эти документы нужно предъявить способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах.

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Однако на уровне с этим, в соответствии с законодательством, водитель может предъявить электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, действующий внутренний электронный договор указанного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе, или отображение информации о его наличии в электронном свидетельстве о регистрации транспортного средства), а также другие документы, предусмотренные законодательством.

Таким образом, водитель не обязан иметь при себе документы на право управления автомобилем в бумажном виде.

По материалам Finance.UA
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