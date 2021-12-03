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ЦПАУ будут помогать сгенерировать COVID-сертификаты и получить тысячу за вакцинацию

ЦПАУ будут помогать сгенерировать COVID-сертификаты и получить тысячу за вакцинацию

Более 1,2 тыс. центров предоставления админуслуг консультируют граждан, как сгенерировать COVID-сертификаты и получить выплаты за вакцинацию в рамках проекта еПоддержка.

Об этом информируют в Минцифры.

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«Если вы получили две дозы вакцины, однако до сих пор не имеете зеленого COVID-сертификата в приложении, ЦПАУ также помогают сгенерировать его», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что это позволит как можно большему количеству украинцев подать заявку и поддержать бизнес, который существенно пострадал во время пандемии коронавируса.

Получить 1 тыс. грн могут граждане в возрасте от 18 лет, у которых есть зеленый сертификат о вакцинации в приложении «Дія».

По материалам Espreso.tv
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