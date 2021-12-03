Украинская авиакомпания анонсировала запуск новых рейсов в европейские города

Авиакомпания Bees Airliners выполнила первый рейс из Киева во Львов. Отныне этот рейс будет регулярно курсировать до пяти раз в неделю.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал подробности.

Билеты можно найти на сайте по цене 621 грн из Киева во Львов, и 680 грн в обратном направлении.

В столицу самолет прилетает в аэропорт Жуляны.

Помимо внутренних рейсов, авиаперевозчик расширил и географию международных полетов. С 20 декабря Bees Airlines начал выполнять рейсы в Прагу.

Львов-Прага. Рейсы в понедельник. Вылет из Львова – 15.30, прилет в Прагу – 17.00.

Прага-Львов. Рейсы в понедельник. Вылет из Праги – 18.00, прилет во Львов – 19.30.

И анонсировал полеты из Львова еще в Тбилиси и Барселону.

Справка Finnace.ua:

Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса:

Самый дешевый тариф Light включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и смену билета.

Тариф Smart включает багаж 23 кг и позволяет изменять дату вылета при уплате штрафа 50 евро и разницы между тарифами.