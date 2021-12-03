Украинская авиакомпания анонсировала запуск новых рейсов в европейские города

Авиакомпания Bees Airliners выполнила первый рейс из Киева во Львов. Отныне этот рейс будет регулярно курсировать до пяти раз в неделю.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал подробности.
Билеты можно найти на сайте по цене 621 грн из Киева во Львов, и 680 грн в обратном направлении.
В столицу самолет прилетает в аэропорт Жуляны.
Помимо внутренних рейсов, авиаперевозчик расширил и географию международных полетов. С 20 декабря Bees Airlines начал выполнять рейсы в Прагу.
И анонсировал полеты из Львова еще в Тбилиси и Барселону.
Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса:
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