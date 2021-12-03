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Рассрочки и кредиты. Что нужно знать

Рассрочки и кредиты. Что нужно знать

В предновогодней суете, когда нужно купить подарки всем родным и близким, украинцы только и успевают доставать кошельки. Однако в самый неподходящий момент может оказаться, что финансы «поют романсы» и денег на все не хватит.

Finance.ua делится подборкой материалов об инструментах, которые порой позволяют купить несколько больше, чем вы можете себе позволить прямо сейчас. Рассказываем о том, как пользоваться этими инструментами, а также о нюансах, о которых не следует забывать.

Онлайн-кредит. Взять кредит сейчас проще простого. Множество документов и беготня по отделениям остались в прошлом. В наши дни достаточно иметь паспорт, ИНН, банковскую карту и интернет — и через пару минут нужная сумма будет на вашем счете.

Однако среди всего изобилия микрофинансовых организаций, которые выдают онлайн-кредиты, можно легко запутаться. В этой отрасли, как и везде, есть те, кто работает хорошо, и те, кто не очень. Вместе с компанией Є-Гроші мы подготовили 5 советов о том, как выбрать правильную компанию — чтобы вам было приятно обслуживаться, и не пришлось переплачивать по кредиту.

Комикс – инструкция: как выбрать онлайн-кредит 🚩

Что проверить в кредитном договоре? Кстати, дабы не попасть в неприятную ситуацию, нужно подробно изучить кредитный договор. Чтобы не платить лишнего, прежде всего проверяйте такие пункты: процентная ставка, дата погашения, порядок урегулирования задолженности, условия штрафов и пени. Для того чтобы разобраться в этом всем, мы сняли специальное видео, где наглядно рассказываем и показываем самые важные пункты кредитного договора.

Разбор важных пунктов кредитного договора 🚩

Нужна рассрочка? Легко! Если же онлайн-кредиты — не для вас, всегда можно найти альтернативное решение получить деньги на желанный товар. Так, пользуясь удобными «плюшками» от банков, например рассрочкой, можно неплохо сэкономить.

Чтобы облегчить нагрузку на кошелек даже при крупных покупках на новогодние праздники, рекомендуем обратить внимание на сервис Альфа-Банка «Легкая рассрочка». Он позволит разбить сумму чека на равные части и растянуть ее выплату на срок до двух лет. Кстати, очень удобно, что при оформлении «Легкой рассрочки» банк выдает клиенту беспроцентный кредит на несколько месяцев.

«Легкая рассрочка» от Альфа-Банка 🚩

Когда планируете покупку жилья. Что же делать, если сейчас ваша цель покрупнее — не маленькие новогодние подарки, а целая квартира? Если всей суммы на покупку квартиры нет, то можно столкнуться с выбором: взять банковский кредит, ипотеку от государства или рассрочку от застройщика? Finance.ua рассмотрел каждый из вариантов и готов рассказать об особенностях.

Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от застройщика или банковский кредит 🚩

По материалам Finance.UA
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