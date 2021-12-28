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Apple планирует обновлять фирменные процессоры для компьютеров раз в полтора года

Apple планирует обновлять фирменные процессоры для компьютеров раз в полтора года

Согласно новому материалу тайваньского издания Taiwanese Commercial Times, Apple планирует выпускать новые поколения однокристальных платформ для фирменных компьютеров раз в полтора года. Напомним, что чипы для iPhone и Apple Watch компания обновляет раз в год.

В статье, которая опирается на отраслевые источники, утверждается, что чипы следующего поколения, Apple M2, будут запущены во второй половине 2022 года. Эти процессоры разрабатываются под кодовым названием Staten. Выпуск чипов M2 Pro и M2 Max ожидается во второй половине 2023 года. Сообщается, что процессоры серии M2 будут производиться по нормам 4-нм техпроцесса, тогда как чипсеты M3, которые увидят свет в начале 2024 года, будут полагаться на 3-нм техпроцесс TSMC.

Напомним, что Apple представила M1, свой первый чипсет для компьютеров, в ноябре 2020 года. Менее чем через год серия была расширена за счёт M1 Pro и M1 Max, которые дебютировали в MacBook Pro последнего поколения.

Предполагается, что первым компьютером на базе M2 станет MacBook Air следующего поколения, который, по слухам, будет представлен во второй половине следующего года. А вот последним компьютером на базе актуальной платформы M1 может стать 27-дюймовый iMac, запуск которого ожидается весной 2022 года. Предполагается, что речь идёт о высокопроизводительной модели, которая предложит пользователям чипы M1 Pro и M1 Max, как в свежих 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.

По материалам 3dnews.ru
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