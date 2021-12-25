Всего 0,01% владельцев биткойнов контролируют почти треть всего объема криптовалюты (исследование)

Сторонники биткойнов годами заявляли, что криптовалюта более эгалитарна, чем фиатная валюта, и что криптовалюта – это способ перераспределения финансовой власти, которая традиционно находилась в руках банков.

Однако новое исследование Национального бюро экономических исследований показывает, что небольшая группа инвесторов контролирует большую часть предложения биткойнов. Исследователи обнаружили, что 0,01% держателей криптовалюты контролируют 27% предложения.

Исследование показало, что на 10 тысячах биткойн-счетов хранится 5 миллионов биткойнов из 19 миллионов находится в обращении, что эквивалентно примерно 232 миллиардам долларов.

По оценкам crypto.com, около 114 миллионов учетных записей содержат биткойны по всему миру. Это более концентрированное богатство, чем 1% богатых американцев, которые в настоящее время контролируют около одной трети долларов США, и на эту цифру многие указывают как на показатель огромного неравенства.

Исследование NBER, проведенное профессорами финансов Антуанеттой Шоар из школы менеджмента MIT Sloan и Игорем Макаровым из Лондонской школы экономики, впервые отследило каждую биткойн-транзакцию с момента создания криптовалюты примерно в 2008 году.

Не ясно, кто из владельцев биткойн-счетов составляет эти 0,01%.

Наряду с выводами о том, что контроль над биткойнами в значительной степени находится в руках небольшой группы инвесторов, исследование также показало, на что тратится биткойн.

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Согласно исследованию, 90% транзакций в биткойнах не являются результатом покупки пользователем чего-либо за валюту, а скорее транзакциями между счетами одного пользователя в пределах его собственных криптосчетов.

Это может быть связано с тем, что транзакции биткойнов отслеживаются в публичной книге, поэтому многие пользователи биткойнов перемещают свои средства через несколько кошельков, чтобы затруднить их отслеживание.

В отчете говорится, что из оставшихся 10% транзакций менее 3% связаны с незаконными операциями, мошенничеством или азартными играми. Большая часть из этих 10% связана с транзакциями между различными типами бирж и торговых площадок, которые представляют институциональных инвесторов, говорится в отчете.