0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Почему «вредный» стаж не всегда влияет на размер пенсии: в ПФУ сделали важное разъяснение

Почему «вредный» стаж не всегда влияет на размер пенсии: в ПФУ сделали важное разъяснение

Люди, работавшие на вредных работах, могут оформить пенсию по возрасту на льготных условиях. Для этого необходимо иметь полный страховой стаж и необходимое количество лет «вредного» стажа.

Пенсионер, у которого 20 лет «вредного» стажа по списку № 2 и которому не учли льготу по размеру пенсии, поинтересовался, почему это произошло.

Читайте также: Впервые с 2014 года средняя пенсия превысила фактический прожиточный минимум

Занятость на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (Список № 1) дает право на пенсию на льготных условиях, пишет «Пенсионный курьер».

В этом случае к страховому стажу дополнительно относят по одному году за каждый полный год стажа работы (учтенного в одинарном размере) на таких работах.

В отличие от Списка № 1, стаж по Списку № 2 дает право на снижение пенсионного возраста и не влияет увеличение размера пенсии.

То есть человек, чья профессия отнесена к Списку № 2, мог воспользоваться льготой и выйти на пенсию не в 60 лет, а в 55.

По материалам Факты и комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.