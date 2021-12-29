Почему «вредный» стаж не всегда влияет на размер пенсии: в ПФУ сделали важное разъяснение

Люди, работавшие на вредных работах, могут оформить пенсию по возрасту на льготных условиях. Для этого необходимо иметь полный страховой стаж и необходимое количество лет «вредного» стажа.
Пенсионер, у которого 20 лет «вредного» стажа по списку № 2 и которому не учли льготу по размеру пенсии, поинтересовался, почему это произошло.
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Занятость на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (Список № 1) дает право на пенсию на льготных условиях, пишет «Пенсионный курьер».
В этом случае к страховому стажу дополнительно относят по одному году за каждый полный год стажа работы (учтенного в одинарном размере) на таких работах.
В отличие от Списка № 1, стаж по Списку № 2 дает право на снижение пенсионного возраста и не влияет увеличение размера пенсии.
То есть человек, чья профессия отнесена к Списку № 2, мог воспользоваться льготой и выйти на пенсию не в 60 лет, а в 55.
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