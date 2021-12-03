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Двойное гражданство: какие ограничения ждут обладателей нескольких паспортов в Украине

Двойное гражданство: какие ограничения ждут обладателей нескольких паспортов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет из пяти законопроектов, чтобы урегулировать вопрос множественного гражданства. Их суть в том, что государство разрешит украинцам иметь несколько гражданств, а резидентам других стран предоставят возможность получить или восстановить паспорт с трезубцем, не отказываясь от документов другой страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В частности, это указано в одном из законопроектов (№ 6368), которые глава государства подал на рассмотрение Рады 2 декабря.

Так, им предлагается из закона о гражданстве исключить норму о том, что «добровольное приобретение гражданства иностранного государства является основанием для потери гражданства Украины».

Однако не все, кто захочет получить паспорт с трезубцем, смогут беспрепятственно это сделать.

Если владельцы нескольких паспортов захотят сохранить все свои гражданства, они, например, не смогут работать на госслужбе и в органах местного самоуправления, иметь доступ к гостайне или быть членами партий. Это указано в нормах одного из законопроектов — № 6369, который также обязывает украинцев декларировать паспорта других государств.

Вместе с тем, если это вовремя не сделать или скрыть информацию о втором гражданстве — грозит административная и уголовная ответственность. Такие санкции предусмотрены другим законопроектом — № 6372, который подал Президент.

Однако, как на практике будут отслеживать нарушителей — ни в одном из предложенных документов не прописано. Еще два проекта — № 6371 и № 6370 — запрещают иметь несколько паспортов судьям и таможенникам.

Как пример: если украинец, который имеет венгерское гражданство, работает чиновником, он будет вынужден либо уволиться, либо отказаться от иностранного паспорта. То же касается гражданина США, который переехал жить в Украину: если он захочет устроиться госслужащим, ему придется прекратить иностранное гражданство.

По материалам РБК-Украина
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