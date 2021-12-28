Эксперты рассказали, какими будут цены на земельные участки под застройку в 2022 году

Рынок земельных участков под застройку и частных усадеб в предместьях Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова в ближайшие полгода переходит в режим ожидания – без чрезмерной активности и ценовых скачков.

В первом полугодии 2022 года эксперты прогнозируют минимальный рост цен, связанный с проседанием спроса в этом сегменте. Увеличение стоимости возможно только на те объекты, которые пользуются высоким спросом, в хороших локациях, отметил президент профильной ассоциации.

Речь идет, в частности, о земельных участка площадью 8 – 10 соток с подведенными коммуникациями (более 60% спроса) и частные дома площадью до 150 кв. м (более 70% спроса) на расстоянии 10 – 15 км от крупнейших украинских городов.

По данным ассоциации, увеличение цен даже в этих категориях может достичь максимум 3 – 5%.

Стабилизацию цен эксперт связывает с тем, что платежеспособный спрос в сегментах земельных участков и частных усадеб почти иссяк.

“Ценовые изменения в большой степени будут зависеть от специфики объекта и имеющегося предложения. И в I полугодии даже самые привлекательные земельные участки и частные усадьбы вряд ли вырастут в цене более чем на 5%», – отметил специалист.

По его мнению, общая ситуация в первые полгода будет вполне прогнозируемой – ведь рынку недвижимости не грозит ни ажиотажный рост цен, ни какие-либо кризисные явления, способные его «обвалить».

“Не стоит ожидать каких-то стремительных ценовых изменений, ведь предпосылок для этого сейчас не существует. Зато многое будет зависеть от развития ипотечного кредитования, эффективности законодательства, регулирующего строительство жилья, роста платежеспособного спроса и эпидемической ситуации в стране», – пояснил эксперт.

Пригород Киева. Аналогичные прогнозы касаются и столичного пригорода: интерес к земле и активность на рынке проснется не раньше апреля – мая 2022 года, когда обычно спрос, если сравнить с январем, возрастает на 10%.

По прогнозам ассоциации, более 70% спроса приходится на участки площадью до 10 соток в живописных местах с подведенными коммуникациями и расположенными на расстоянии не более 20 км от Киева. С апреля по июнь стоимость именно такой земли под застройку может вырасти в среднем на 5%.

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Такая ситуация будет наблюдаться и в купле-продаже частных домов. По данным эксперта, две трети спроса приходится на дома площадью до 150 кв. м в удачных локациях и расположенных на минимальном расстоянии от столицы. В I полугодии 2022 года стоимость частных усадеб может вырасти в цене не более чем на 3 – 5%.