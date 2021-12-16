Виктор Кочетов: криптовалюты в 2021 году. Проверяем прогнозы и смотрим новые

Все больше людей хотят зарабатывать на криптовалютах. Давайте попробуем взглянуть объективным и прагматичным взглядом на рынок криптовалют.

Прогнозы, связанные с обменными курсами и ценами на сырьевые товары, являются одними из самых сложных из-за количества влияющих на них факторов. Поэтому прогнозирование курсов криптовалют, которые могут квалифицироваться как валюты, финансовые инструменты или товары – еще более сложная задача.

На фоне в целом консервативных прогнозов, в 2021 году стоимость криптовалют продолжала расти. Несмотря на серьезные потрясения, такие как запреты на транзакции с криптовалютами и майнинг в Китае, BTC преодолел уровень $60 тыс. за единицу, а ETH превысил порог в $4 тыс., достигнув отметки $4600.

Чтобы обозначить основные причины, приведшие к их росту, и сделать собственные прогнозы, проанализированы курсы лидирующих криптовалют.

Взгляд назад в 2020 год. Как все начиналось

Аналитики были крайне сдержанны в своих прогнозах, выделяя в первую очередь негативные факторы. BTC вошел в 2020 год на уровне $7200 за единицу, а воспоминания о быстром росте в 2017 году и столь же скором падении в 2018 году были еще свежи.

ETH был в той же лодке, торгуясь на уровне $130 за единицу. Когда началась пандемия COVID-19, обе криптовалюты продемонстрировали снижение в марте-апреле 2020 года, но быстро восстановились в мае. Оставшаяся часть года была крайне оптимистичной для роста обоих лидеров рынка.

BTC закончил 2020 год на уровне $29 001 за единицу, продемонстрировав рост 302,79% (или $21 802) с начала года. ETH закончил год на уровне $738 за единицу, что на 464,06% (или $607) выше, чем в начале года.

То есть, BTC и ETH ежедневно прибавляли 0,46% и 0,56% в 2020 году. Рынок криптовалюты был на своих годовых и исторических пиках.

Обзор прогнозов на 2021 год

Прогнозы на 2021 год были уже более оптимистичны, несмотря на пандемию. Эксперты ожидали диапазон от $30 тыс. до $36 тыс. для биткоина.

Все тот же травматичный опыт 2017 года, когда после декабрьского пика BTC потерял более половины стоимости до марта 2018 года, не давал большинству аналитиков делать сверх оптимистических прогнозов.

Однако некоторые эксперты все же были настроены весьма положительно. Например, Майк Новограц, управляющий хедж-фондом, установил уровень в $100 тыс. за BTC в декабре 2021 года.

А аналитик Майк МакГлоун из Bloomberg поставил цель в $50 тыс. на конец 2021 года и $170 тыс. на конец 2022 года.

Широкий диапазон прогнозов для криптовалют обусловлен базовым уровнем риска. Например, при ежедневной доходности BTC на уровне 0,46% в 2020 году его общий риск, измеренный стандартным отклонением, достиг 3,78%.

Таким образом, уровень риска оказался в 8,2 раза выше уровня доходности.

Анализ криптовалют и их тенденций в 2021 году

Оценивая результаты 2021 года на данный момент, можно сказать, что волатильность топовых криптовалют значительно выросла.

Американские горки начались в феврале 2021 года и достигли своего пика в мае с курсами $58 тыс. за BTC и $3900 за ETH.

Следующий этап резкого снижения продолжался до июля, до нижних значений $32 тыс. за BTC и $1800 за ETH.

Вторая волна роста продолжалась до ноября 2021 года с историческими пиками $67 тыс. за BTC и $4600 за ETH.

С начала года BTC вырос на $38 тыс. (или 131%), а ETH прибавил $3700 (501%). При оценке рисков, связанных с волатильностью, также можно наблюдать их рост до 4,37% ежедневно для BTC и 5,90% для ETH.

В отличие от 2020 года, когда риски были в 8 раз выше доходности, для BTC они были в 12 раз выше. Риски, связанные с доходностью ETH, были в 8 раз выше доходности в 2021 году (для сравнения в 2020 году – 9 раз выше).

Причины тенденций, связанных с криптовалютами

Оглядываясь на прогнозы, сделанные в декабре 2020 года, аналитики ожидали большего регулирования и роста ликвидности на криптовалютных рынках. Оба ожидания оправдались, поскольку нормативные акты появились как на развивающихся, так и на развитых рынках, а уровни ликвидности были на пике в основном в периоды снижения цен.

Запуск биржевых фондов биткоин-фьючерсов (ETF) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в октябре 2021 года стал главной положительной новостью года. В то же время, запреты на майнинг и транзакции BTC в Китае в сентябре 2021 года были основными потрясениями.

На криптовалюты влияли и события меньшего масштаба, такие как публичные заявления трейдеров, предпринимателей и руководителей.

Ожидания от 2022 года

Обзор текущих ожиданий показывает большую долю оптимистов и меньшую долю консерваторов. Диапазон прогнозов для BTC составляет от $200 тыс. до $300 тыс.

Модераторы ожидают конца 2021 года, чтобы оценить продолжительность текущего тренда роста показателей для обеих криптовалют.

Данные за 2020 год и за 10 месяцев 2021 года продемонстрировали несколько важных тенденций.

Во-первых, риски для крупнейших криптовалют превышали их доходность.

Во-вторых, BTC и ETH показали сильную положительную корреляцию, поскольку их цены обычно движутся в одном направлении. Однако в 2021 году эта связь ослабла.

В-третьих, темпы роста цены на BTC были существенно ниже в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Темпы роста цены ETH остались на том же уровне.

Эти тенденции указывают на потенциальный диапазон цен $90 тыс. – $120 тыс. за BTC, и $16 тыс. – $32 тыс. за ETH.

Эти прогнозы основаны в первую очередь на роли криптовалют как инвестиционного актива.

В то же время, их полезность в качестве средства обмена также увеличивается, поскольку крупные корпорации, включая Microsoft, Wikipedia, AT&T, Burger King, KFC, Overstock, Subway, Virgin Galactic и другие, уже принимают BTC в качестве формы оплаты.

Более широкое использование криптовалют будет и дальше способствовать увеличению их стоимости, особенно учитывая ограниченное предложение.

Виктор Кочетов, генеральный директор финансовой экосистемы Kyrrex