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На почте потеряли вашу посылку: что делать

На почте потеряли вашу посылку: что делать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что делать, если на почте потеряли ваше почтовое отправление.

Как объясняет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, если ваша посылка так и не попала к адресату, вам нужно обратиться в почтовое отделение, где вы отправляли посылку, с заявлением об утрате или повреждении отправления.

В заявлении обязательно нужно указать вид, категорию и номер почтового отправления или категорию и номер почтового перевода, место и дату принятия, фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, а в соответствующих случаях – сумму почтового перевода, сумму объявленной ценности почтового отправления, сумму наложенного платежа, данные предъявленного документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае если это касается посылки, прямого контейнера или письма, бандероли с объявленной ценностью, в заявлении указывается вид упаковки, подробный перечень и стоимость вложения.

При подаче заявления отправитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также расчетный документ. Поэтому стоит всегда хранить кассовые чеки и квитанции об оплате соответствующей услуги.

В случае выявления факта утраты или повреждения почтового отправления вы имеете право требовать от работников отделения почтовой связи составления акта, который подписывается лицом, составившим акт, руководителем (администратором) почтового отделения и вами.

Далее необходимо обратиться с претензией к предприятию почтовой связи и приложить все необходимые копии, свидетельствующие о нарушенном вашем праве.

В свою очередь оператор почтовой связи в месячный срок должен письменно предоставить вам ответ на претензию. В указанном ответе оператор почтового отделения либо согласится с выплатой вам компенсации, либо укажет, по каким причинам осуществить выплату невозможно. Если вы не согласны с ответом, вы имеете право обжаловать его в суде.

Следует помнить, что оператор почтовой связи не несет материальной ответственности за почтовые отправления, если:

  • почтовое отправление на основании закона подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;
  • утрата или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие действия непреодолимой силы (землетрясение, ураган, наводнение и тому подобное);
  • недостача или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие нарушения отправителем установленных законодательством правил относительно ограничений в пересылке предметов и вещей;
  • почтовое отправление (почтовый перевод) выдано (выплачено) адресату под расписку о получении;
  • заявление о розыске почтового отправления (почтового перевода) подано объекту почтовой связи после шести месяцев со дня приема;
  • почтовое отправление с объявленной ценностью, прямой контейнер были приняты от отправителя закрытыми, оболочка почтового отправления или сам контейнер, печать или пломба отправителя не повреждены, а масса почтового отправления или прямого контейнера соответствует массе, определенной при его приеме к пересылке.
По материалам Finance.UA
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