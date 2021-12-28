На почте потеряли вашу посылку: что делать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что делать, если на почте потеряли ваше почтовое отправление.
Как объясняет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, если ваша посылка так и не попала к адресату, вам нужно обратиться в почтовое отделение, где вы отправляли посылку, с заявлением об утрате или повреждении отправления.
В заявлении обязательно нужно указать вид, категорию и номер почтового отправления или категорию и номер почтового перевода, место и дату принятия, фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, а в соответствующих случаях – сумму почтового перевода, сумму объявленной ценности почтового отправления, сумму наложенного платежа, данные предъявленного документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае если это касается посылки, прямого контейнера или письма, бандероли с объявленной ценностью, в заявлении указывается вид упаковки, подробный перечень и стоимость вложения.
При подаче заявления отправитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также расчетный документ. Поэтому стоит всегда хранить кассовые чеки и квитанции об оплате соответствующей услуги.
В случае выявления факта утраты или повреждения почтового отправления вы имеете право требовать от работников отделения почтовой связи составления акта, который подписывается лицом, составившим акт, руководителем (администратором) почтового отделения и вами.
Далее необходимо обратиться с претензией к предприятию почтовой связи и приложить все необходимые копии, свидетельствующие о нарушенном вашем праве.
В свою очередь оператор почтовой связи в месячный срок должен письменно предоставить вам ответ на претензию. В указанном ответе оператор почтового отделения либо согласится с выплатой вам компенсации, либо укажет, по каким причинам осуществить выплату невозможно. Если вы не согласны с ответом, вы имеете право обжаловать его в суде.
Следует помнить, что оператор почтовой связи не несет материальной ответственности за почтовые отправления, если:
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