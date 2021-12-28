Индексация заработной платы: когда и по каким правилам производится

Каждый работник, который работает на любом предприятии или в учреждении на любой должности, желает получать достойную заработную плату.
Заработная плата в понимании Закона Украины «Об оплате труда – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Об этом сообщает Гоструда.
В состав зарплаты могут входить различные составляющие, такие как: надбавки, премии, доплаты и др., однако, основой заработной платы и, соответственно, базой начисления многих видов составляющих является должностной оклад.
На многих предприятиях бывают случаи, когда должностной оклад (тарифная ставка) длительное время не повышался, хотя его размер, например, может быть выше размер минимальной заработной платы.
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В таких случаях необходимо не забывать об индексации заработной платы и начислять ее в соответствии с Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением КМУ от 17 июля 2003 г. № 1078.
Индексация заработной платы — это механизм ее повышения, что дает возможность частично или полностью возместить подорожание потребительских товаров и услуг.
Чтобы правильно определить сумму индексации, нужно знать основные правила ее начисления:*
Таким образом, правильно и своевременно начисленная индексация заработной платы обеспечит соблюдение требований законодательства о труде в части соблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда.
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