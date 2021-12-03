Наличие субсидии можно проверить онлайн: алгоритм от Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о том, как узнать о назначении субсидии. Проверить информацию можно в реестре, который находится в открытом доступе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию “Факты”.
Как отметила Лазебная, во-первых, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения должно сообщить человеку о том, какое решение было принято по его заявлению: назначена субсидия или отказано в ней.
Сообщить об этом должны в течение трех дней со дня принятия решения.
“Во-вторых, действительно, человек может, не выходя из дому, самостоятельно проверить, назначена ли ему субсидия по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий”, – сказала она.
Реестр находится по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua.
Поиск в реестре проводится по адресу. Можно посмотреть, назначена ли субсидия, на какой срок, каковы суммы ежемесячных начислений. Информация обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц, уточнила министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До $3 тысяч: Коболев озвучил шокирующий прогноз цены на газВчера, 16:03 - 2433 14
Стартап: дирижабль на водородном топливе сможет нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолёт14 ч. назад - 411 6
Украинцам увеличат налог на жильеВчера, 14:00 - 6169 6
За два года «Большой стройки» обновили 40% основной сети дорог – ЗеленскийВчера, 17:04 - 535 4
5 тысяч домов планируют утеплить в следующем годуВчера, 21:30 - 326 4
До $3 тысяч: Коболев озвучил шокирующий прогноз цены на газВчера, 16:03 - 2433 14
Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2021 годуВчера, 15:00 - 1434
Топ высокооплачиваемых профессий в Украине: кто и где зарабатывает больше всегоВчера, 20:05 - 1419 1
Toyota начала продажи своего самого дешевого электрокара за 15 тыс. долларовВчера, 18:32 - 1191 1
Samsung откажется от Android в своих смартфонахВчера, 22:10 - 1066
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры4 ч. назад - 176 2
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1847
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2376 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2516
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 664