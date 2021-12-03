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Наличие субсидии можно проверить онлайн: алгоритм от Минсоцполитики

Наличие субсидии можно проверить онлайн: алгоритм от Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о том, как узнать о назначении субсидии. Проверить информацию можно в реестре, который находится в открытом доступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию “Факты”.

Как отметила Лазебная, во-первых, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения должно сообщить человеку о том, какое решение было принято по его заявлению: назначена субсидия или отказано в ней.

Сообщить об этом должны в течение трех дней со дня принятия решения.

“Во-вторых, действительно, человек может, не выходя из дому, самостоятельно проверить, назначена ли ему субсидия по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий”, – сказала она.

Реестр находится по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua.

Поиск в реестре проводится по адресу. Можно посмотреть, назначена ли субсидия, на какой срок, каковы суммы ежемесячных начислений. Информация обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц, уточнила министр.

По материалам РБК-Украина
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